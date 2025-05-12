УМВД: экс-сотрудницу финорганизации подозревают в хищении 10 млн со счетов клиентов

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудницы финансовой организации, подозреваемой в хищении денег клиентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились несколько клиентов одной из финансовых организаций, филиал которой расположен на ул. Кирова. Заявители сообщили, что с их накопительных счетов пропали все сбережения. Правоохранители установили, что в 2022 году 55-летняя подозреваемая, являясь на тот момент сотрудником финансовой организации и имея доступ к программному обеспечению, без ведома клиентов досрочно расторгала договоры вклада. Деньги злоумышленница переводила на счета клиентов, после чего обналичивала и тратила по своему усмотрению. Всего от действий подозреваемой пострадало 17 калининградцев. Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой Следственной частью Следственного управления УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На время следственных действий подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.