Гурьевская прокуратура сообщила о незаконном отстреле рыси вблизи поселка Добрино (фото)

Гурьевская прокуратура сообщила о незаконном отстреле рыси вблизи поселка Добрино (фото)
Фото пресс-службы прокуратуры
Все новости по теме: Экология

На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории Гурьевского района на рысь, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре 2025 года в лесополосе вблизи поселка Добрино осуществлен незаконный отстрел рыси, охота на которую полностью запрещена в связи с тем, что она занесена в Красную книгу Калининградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры Гурьевского района.

Отметим, что спасти раненую рысь пытались сотрудники «Биосферы Балтики». Однако, по данным телеграм-канала организации, «к сожалению, животное погибло. Организм не справился».


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter