Гурьевская прокуратура сообщила о незаконном отстреле рыси вблизи поселка Добрино (фото)

На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела о незаконной охоте на территории Гурьевского района на рысь, занесенную в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сентябре 2025 года в лесополосе вблизи поселка Добрино осуществлен незаконный отстрел рыси, охота на которую полностью запрещена в связи с тем, что она занесена в Красную книгу Калининградской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры Гурьевского района.

Отметим, что спасти раненую рысь пытались сотрудники «Биосферы Балтики». Однако, по данным телеграм-канала организации, «к сожалению, животное погибло. Организм не справился».