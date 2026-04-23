Башню Врангель в Калининграде хотят передать РВИО и отделению Союза писателей

Историческую башню Врангель в Калининграде намерены передать под нужды калининградского отделения Российского военно-исторического общества, а также калининградского отделения Союза писателей России и музея военной истории. Об этом «Новому Калининграду» рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, возглавляющий калининградское отделение РВИО.

«Пока это предварительные наработки, — уточнил Ермак. — Как концепция будет готова, представим её на Совете по культуре».

Руководитель калининградской Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов заявил «Новому Калининграду», что такой функционал башни — хороший выход из положения.

«Функционал хороший намечается, — сообщил Маслов. — Вообще это один из идеальных вариантов, на мой взгляд. Самый-самый идеальный — это второй корпус Музея янтаря, так как у них места там не хватает. Но если они как-то поделятся, то это очень рационально будет. К тому же большая надежда есть на привлечение средств. Со своей стороны мы поможем в плане согласования, потому что там однозначно придётся корректировать старый проект. Но это лучше, чем заходить на новый. Иначе мы тут завязнем ещё минимум на год-полтора. Будет очередная сказка про белого бычка, так скажем».

Маслов напомнил, что конкурс на ремонт башни был сорван 8 раз из-за слабой сметы, которую также «порезала» региональная экспертиза. Из-за ограниченного финансирования, по словам Маслова, ни один подрядчик не хотел выходить на аукцион.

О том, каким именно содержанием собираются наполнить башню «Врангель», сообщил исполнительный директор регионального отделения РВИО Константин Петунин, возглавляющий Музей янтаря. Он также напомнил, что в своё время объект был передан «Янтарному кластеру» в аренду на 49 лет.

«Они должны были навести порядок в этой башне, но у них этого не получилось, так как они между собой переругались и башню превратили в склад мусора и хлама. Мы с „Янтарным кластером“ сейчас расторгли договор и попросили покинуть помещение. Они подписали все документы, мусор оттуда весь вывезен, с помощью Службы госохраны памятников была обеспечена экспертиза, которая оценила нынешнее состояние башни. Сейчас башня полностью возвращена правительству Калининградской области в лице Музея янтаря и на данном этапе имеется предложение, в том числе от Владимира Ростиславовича Мединского и от Администрации Президента, восстановить эту башню, сделав там офисы Военно-исторического общества, Союза писателей, а также выставочные и культурные пространства и книжный магазин», — пояснил Петунин.

Он также отметил, что часть помещений башни действительно хотят приспособить под фондовые и выставочные площади Музея янтаря. Что касается финансирования проекта, то этот вопрос, как уверяет Петунин, пока прорабатывается.

«Это вопрос непростой. Региональная собственность и федеральное финансирование. На данный момент вопрос обсуждается и прорабатывается, точно так же, как и окончательная концепция», — добавил он.

Напомним, что до весны 2025 года попытки найти подрядчика для реконструкции башни предпринимались в апреле, июле, августе и октябре 2024 года. На первые два аукциона не было подано ни одной заявки. На третий и четвертый подалась одна компания, но ее заявку отклонили. Тогда начальная (максимальная) цена контракта была установлена на уровне 126,8 млн рублей.

Реконструировать башню планировали в 2021–2023 годах. В областной службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. В областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня „Врангель“ станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.