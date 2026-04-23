Готовность участка Северного обхода Калининграда превысила 80%

На Северном обходе Калининграда продолжается масштабная реконструкция — в ближайшие месяцы основной акцент будет сделан на завершении строительства искусственных сооружений и устройстве асфальтобетонных покрытий. Как сообщила пресс-служба компании «ВАД», готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск уже превысила 80%. На отрезке от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи выполнено около 42% запланированных работ.

На участке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск протяженностью 1,4 км завершили бетонирование монолитных плит пролетных строений путепровода через проспект Победы и моста через Питьевое озеро. Дорожники приступили к поэтапному бетонированию плиты пролётного строения путепровода через железную дорогу Калининград — Балтийск.

«В апреле строительная готовность участка превысила 80%. В июле приступим к укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части объекта. В августе автомобилистов ожидает небольшое изменение организации движения», — рассказал начальник строительного управления «ВАД» по Калининградской области Олег Надеждин.

Движение автотранспорта на этом участке сейчас осуществляется по правому ходу. После завершения всех работ на основном направлении движение будет переведено на него, что позволит начать обустройство правого хода.

Кроме того, параллельно ведутся работы по устройству кабельной канализации, монтажу сетей электроснабжения и связи АСУДД, а также систем наружного освежения. Завершить реконструкцию участка планируется до конца 2026 года.

Еще один участок реконструкции протяженностью 4,4 км расположен от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи, его строительная готовность приблизилась к 42%. До конца лета специалисты должны завершить основные земляные работы. Сейчас ведутся работы по устройству насыпи и подстилающих слоёв, монтаж локальных очистных сооружений и прокладка ливневой канализации.

На этом участке строятся подземный и три надземных пешеходных перехода. Сейчас бетонируются пролетное строение путепровода через Питьевой канал, фундаменты под шумозащитные экраны. Кроме того, выполняются работы по устройству водопропускных труб, отсыпке насыпи и щебёночного основания дорожной одежды. Окончание реконструкции этого участка запланировано на конец 2027 года.