Калининградские спасатели вывели из леса двоих грибников

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области поисковики помогли вывести из леса двоих заблудившихся грибников. Женщины не смогли найти дорогу к дому из лесного массива в районе поселка Семёново Гвардейского муниципального округа.

«Благодаря устойчивой телефонной связи волонтеры ПСО „Запад“ установили и передали координаты заблудившихся сотрудникам регионального поисково-спасательного отряда,- сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области. — Любительниц „тихой охоты“ удалось найти и вывести из леса уже через 2 часа. Медицинская помощь им не потребовалась».

Всего в поисках принимали участие 6 специалистов и 1 единица техники МЧС России.

