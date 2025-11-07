На маломерном судне в морском порту в Калининградской области произошел пожар

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания на судне в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание в каюте маломерного судна «Норд-2» произошло 6 ноября у причала № 8 морского терминала Пионерский. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет, загрязнение акватории не допущено.

Прокуратура устанавливает обстоятельства и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.