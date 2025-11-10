Дело курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 100 тысяч, направили в суд

Дело курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 100 тысяч, направили в суд
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников, укравшего у пенсионерки 100 тыс. руб. Об этом сообщила  пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в августе житель Багратионовского района откликнулся на объявление в Интернете о работе курьером с высоким доходом. Ему поручили собирать наличные денежные средства у пожилых граждан и переводить их на банковские счета, получая за это процент. Действуя по указанию сообщников, обвиняемый обманным путем украл 100 тыс. у 83-летней жительницы Калининграда. Он сказал женщине, что ее правнучка стала виновницей ДТП.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. 

