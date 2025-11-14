Жительница области, её сожитель и соседка потеряли 9,4 млн, поверив аферистам

Жительница Нестеровского района, ее соседка и сожитель стали очередными жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они потеряли более 9,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Поверив в возможность крупного заработка, женщина не только перевела мошенникам все свои сбережения, но по указанию «финансовых консультантов» привлекла к «торговле на бирже» своего сожителя и пожилую соседку. Выполняя указания «консультантов», предоставляя доступ ко всем своим банковским счетам и называя коды, они перевели мошенникам 9 418 959 рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).