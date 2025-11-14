Жительница области, её сожитель и соседка потеряли 9,4 млн, поверив аферистам

Все новости по теме: Криминал
Жительница области, её сожитель и соседка потеряли 9,4 млн, поверив аферистам

Жительница Нестеровского района, ее соседка и сожитель стали очередными жертвами телефонных мошенников. В общей сложности они потеряли более 9,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Поверив в возможность крупного заработка, женщина не только перевела мошенникам все свои сбережения, но по указанию «финансовых консультантов» привлекла к «торговле на бирже» своего сожителя и пожилую соседку. Выполняя указания «консультантов», предоставляя доступ ко всем своим банковским счетам и называя коды, они перевели мошенникам 9 418 959 рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter