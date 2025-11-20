На Советском проспекте на пешеходном переходе сбили подростка (фото)

В Калининграде на Советском проспекте в четверг, 20 ноября, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Он переходил дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 9:00 в районе дома № 182. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Форд», допустил наезд на пешехода 2008 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил телесные повреждения, его направили в медучреждение.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавляет пресс-служба.

