С хозяйки собаки, напавшей на ребенка в Пионерском, требуют компенсацию

Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки во дворе жилого дома. Ведомство требует взыскать компенсацию морального вреда с владелицы животного. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2025 года во дворе жилого дома по ул. Шаманова в Пионерском 11-летнего ребенка укусила собака породы «лайка», принадлежащая жительнице одного из домов. Женщина выгуливала питомца, не надев на него намордник. В результате нападения собаки ребенку причинена укушенная рана голени и проведена антирабическая вакцинация.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с хозяйки животного компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.