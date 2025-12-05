Калининградка перевела мошенникам 8,8 млн под предлогом заработка на криптовалюте

42-летняя калининградка перевела мошенникам 8,8 млн руб., стараясь заработать на инвестировании в криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевшей в мессенджере поступило предложение о дополнительном заработке на бирже, занимающейся покупкой криптовалюты. Доверившись мошенникам, она в течение месяца перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре женщина поняла, что вывести заработанные деньги и вложенные средства не удастся. Всего она перевела более 8 822 000 руб., из которых 7,6 млн оформила в кредит. Оставшиеся деньги калининградка взяла в долг.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.