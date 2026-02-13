Служба охраны ОКН утвердила границы охраны башни Бисмарка и усадьбы в Родниках (фото)

В Службе госохраны объектов культурного наследия Калининградской области утвердили границы охраны для двух памятников истории и культуры, расположенных в Гурьевском и Черняховском районах.

«Продолжаем придерживаться темпов прошлого года по нормативному утверждению ключевых инструментов государственной охраны объектов культурного наследия, — сообщили в Службе. — Сегодня приняты приказы об утверждении границ территории выявленных объектов культурного наследия „Дом усадебный, XIX век“ (Калининградская область, Гурьевский район, поселок Родники, улица Марьина, 21) и „Башня Бисмарка (архитектор Э. Кадерайт), 1913 год“ (Калининградская область, город Черняховск, улица А. Шептуна, 26). Схемы прилагаем».

Историк Дмитрий Сухин отметил в комментариях, что Кадерайт во втором случае был лишь подрядчиком, а архитектором, по данным исследовательницы Зиглинды Зееле, выступил Теодор Шлихтинг. В Службе эти данные приняли к сведению и анонсировали скорое включение в перечень сразу нескольких ОКН.

«На подходе несколько десятков приказов о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Примем, проинформируем», — добавили в Службе.

Напомним, что в июле 2020 года власти Черняховска обсуждали продажу башни Бисмарка. Интересовался объектом инвестор из Москвы, который был намерен заняться и благоустройством прилегающей территории. Уже в сентябре 2021 года руководитель Службы госохраны ОКН Евгений Маслов сообщил, что сделка сорвалась.