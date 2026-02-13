В Светлогорске восстановили отопление после аварии на теплосетях

В Светлогорске восстановили отопление после аварии на теплосетях

Аварию на теплосетях в Светлогорске устранили полностью, система отопления запущена и работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По информации пресс-службы, сейчас система заполнена теплоносителем, по основному контуру восстановлена циркуляция. Последний участок сети в районе улиц Фруктовой — Преображенского — Вокзальной запущен, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе. В администрации отметили, что батареи в домах могут прогреваться постепенно, жителям рекомендовано дождаться стабилизации параметров.

Ранее в редакцию и в соцсетях поступали жалобы жителей на отсутствие отопления и горячей воды в течение нескольких дней. По сообщениям жителей, утечка теплоносителя произошла 10 февраля, однако в пресс-службе сообщили что утечка случилась вечером 12 февраля из-за гидроудара на участке сети в районе улиц Фруктовой, Преображенского и Вокзальной.

После ликвидации аварии специалисты начали наполнение системы, однако ночью произошли два скачка электроэнергии, из-за чего перезапускалось оборудование районной тепловой станции. Это повлияло на сроки восстановления теплоснабжения части домов.

Также, «Новому Калининграду» сообщили, что в округе также было организовано временное размещение для жителей, оставшихся без отопления. По информации пресс-службы, им воспользовалась одна семья с маленьким ребенком.

