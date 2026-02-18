В Железнодорожном лесничестве выявили незаконную вырубку

В Железнодорожном лесничестве выявили незаконную вырубку
Фото: минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Сотрудники оперативного отдела Управления охотничьего и лесного хозяйства Калининградской области в ходе рейда обнаружили незаконную рубку на территории Железнодорожного лесничества. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Нарушитель без разрешительных документов спилил значительного размера сырорастущие дуб и граб, причинив ущерб государственному лесному фонду в размере более 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Информацию передали в полицию для возбуждения уголовного дела по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). «Виновным грозит серьёзное наказание», — добавили в минприроды.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



