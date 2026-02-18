Из Калининградской области в другие регионы вывезли 1,2 тыс. тонн мяса

Все новости по теме: Продуктовая безопасность
Из Калининградской области в другие регионы вывезли 1,2 тыс. тонн мяса

В феврале из Калининградской области в другие регионы России вывезли «значительный» объем мясной продукции. Он превысил 1,2 тыс. тонн. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В структуре этого объема преобладает свинина, составившая более 800 тонн. Кроме того, из области вывезли более 87 тонн говядины, около 220 тонн мяса птицы и свыше 117 тонн субпродуктов.

Должностные лица ведомства провели сверку соответствия груза информации, указанной в ветеринарных сопроводительных документах, даты выработки продукции, ветеринарно-санитарного состояния подконтрольного груза и транспортного средства. По итогам проведенного досмотра мясная продукция была разрешена к вывозу и направлена в 10 различных регионов страны.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter