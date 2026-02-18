Из Калининградской области в другие регионы вывезли 1,2 тыс. тонн мяса

В феврале из Калининградской области в другие регионы России вывезли «значительный» объем мясной продукции. Он превысил 1,2 тыс. тонн. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В структуре этого объема преобладает свинина, составившая более 800 тонн. Кроме того, из области вывезли более 87 тонн говядины, около 220 тонн мяса птицы и свыше 117 тонн субпродуктов.

Должностные лица ведомства провели сверку соответствия груза информации, указанной в ветеринарных сопроводительных документах, даты выработки продукции, ветеринарно-санитарного состояния подконтрольного груза и транспортного средства. По итогам проведенного досмотра мясная продукция была разрешена к вывозу и направлена в 10 различных регионов страны.