Черняховцу грозит срок за передачу данных своего банковского счета мошенникам

Прокуратура Черняховска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, предоставившего мошенникам данные своего банковского счета. Он обвиняется по ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в августе 2025 года обвиняемый передал доступ к своим банковским счетам незнакомым лицам для осуществления неправомерных операций, получив за это 1 тыс. рублей. В дальнейшем с использованием его счета были похищены денежные средства у нескольких граждан», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Черняховский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.