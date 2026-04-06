В «Водоканале» объяснили, почему в водопроводе Большого Исаково понизилось давление

Жители Большого Исаково и района улицы Аксакова сообщили «Новому Калининграду», что вечером 5 апреля значительно упало давление в водопроводной сети. В частности, в домах, которые находятся ближе в «Бауцентру», давление сначала снизилось, а позднее воду и вовсе перестали подавать.

В пресс-службе предприятия «Водоканал» утром 6 апреля «Новому Калининграду» подтвердили, что давление действительно снижалось. Вызвано это было тушением пожара в ТЦ «Гиант».

«Во время тушения пожара в торговом центре „Гиант“ пожарные машины заправлялись через гидранты. Из-за этого в системе временно могло наблюдаться пониженное давление. Сейчас сети работают в штатном режиме», — пояснили в ведомстве.