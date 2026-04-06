Эксперты назвали зарплаты в малых и средних населённых пунктах области

Средняя зарплата в средних и малых населённых пунктах Калининградской области составляла в 2025 году 68,1 тыс. рублей. За год показатель вырос на 14,7%. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Отношение зарплаты в малых и средних населённых пунктах Калининградской области к зарплате в крупных городах составляет, по данным исследования, 82,8%, к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,55. Такие показатели позволили разместить область на 56 месте из 82 в рейтинге российских регионов по зарплатам в провинции. Годом ранее область находилась на 50-м месте. Тогда средняя зарплата в малых населённых пунктах составляла 59,4 тыс. рублей.

Первое место в рейтинге занял Ненецкий автономный округ, где по итогам 2025 года средней зарплаты в провинции хватает, чтобы приобрести 5,56 фиксированного набора товаров и услуг. Средняя чистая зарплата (за вычетом НДФЛ) составила здесь в 2025 году 151 тысячу рублей в месяц — это в 2,3 раза выше медианного уровня зарплаты в малых и средних городах России.

На второй позиции расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 5,46 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 158 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 5,46 фиксированного набора товаров и услуг — средняя зарплата составляет 180 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокая средняя зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском округе, где за вычетом НДФЛ она составила 187 тысяч рублей. Далее следуют Магаданская область (180 тысяч рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (158 тысяч рублей) и Ненецкий автономный округ (151 тысяча рублей). В Камчатском крае, Якутии и Сахалинской области уровень зарплат в малых и средних городах в 2025 году был на уровне 130 тысяч рублей в каждом из регионов.

Преодолеть уровень в 100 тысяч рублей в месяц также смогли жители Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Амурской области, Мурманской области, Хабаровского края и Московской области.

Ключевым показателем рейтинга стало отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты регионов) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Этот индикатор позволяет оценить не просто номинальные доходы, а реальную покупательную способность жителей провинции.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек или с более чем 50 тысяч работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц.

Средние зарплаты определены на основе официальной муниципальной и региональной статистики по крупным и средним предприятиям за 2025 год с учётом выплаты НДФЛ. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2025 года. Регионы ранжировались по отношению средней зарплаты в малых и средних городах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус городов федерального значения.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и запорожская области.