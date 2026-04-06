От шторма и холода к сухим выходным: прогноз погоды в Калининграде на неделю

Штормовое усиление ветра и холод со смешанными осадками в первой половине недели сменятся более спокойной и сухой погодой к выходным. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В начале недели мы окажемся в тыловом секторе циклона „Рапунцель“, смещающегося на восток через Балтику. Это принесёт сильный ветер (до опасных штормовых значений в понедельник)! Во вторник и среду порывы ослабнут, но останутся существенными, что будет сильно снижать ощущаемую температуру. К холодной и ветреной погоде добавятся конвективные осадки: кучево-дождевая облачность будет осыпать регион короткими зарядами дождя и крупы, в темное время суток местами возможен и мокрый снег. В среду осадки и ветер ослабнут, станет немного комфортнее», — говорится в сообщении.

К полудню понедельника воздух прогреется до +4...+7°C, ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные заряды дождя/ крупы/ мокрого снега. Днём по области до +6...+8°C (у побережья до +4...+6°C), облачно с прояснениями, местами (особенно на востоке региона) продолжатся кратковременные заряды. Вечером +3...+6°C, облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные заряды крупы/ дождя/ мокрого снега. Ветер в течение суток преимущественно западный (ночью юго-западный, вечером северо-западный), днём в Калининграде и на западе региона в порывах до 15-21 м/с, на остальной части области до 14-19 м/с, у побережья в порывах до 19-24 м/с (местами до 25 м/с). Вечером ветер в порывах до 15-18 м/с по области, до 16-20 м/с в Калининграде и на западе региона и до 18-22 м/с на побережье.

Во вторник ночью по области +2...+5°C, переменная облачность, местами возможны кратковременные заряды дождя/ крупы/ мокрого снега (особенно на востоке области). Утром потеплеет от +3...+5°C на восходе до +5...+7°C к полудню, облачно с прояснениями, ожидаются локальные заряды смешанных осадков. Днём +4...+6°C, продолжатся локальные и кратковременные заряды дождя/ крупы. Вечером +2...+5°C, также не обойдётся без зарядов смешанных осадков. Ветер в течение суток северо-западный, умеренный/ сильный (4-13 м/с), в порывах по области до 14-18 м/с, местами с утра до вечера в порывах до 19-21 м/с (особенно вдоль побережья по линии Светлогорск — Куршская коса).

В среду ночью по области 0...+3°C (у побережья +1...+4°C), облачно с прояснениями и без существенных осадков (местами не исключены слабые заряды смешанных осадков). Утром потеплеет от +1...+4°C на восходе до +5...+9°C к полудню, переменная облачность, без существенных осадков (местами не исключены слабые заряды смешанных осадков). Днём в Калининграде и на западе региона до +7...+9°C, на востоке области до +10...+12°C, у побережья до +5...+8°C, переменная облачность, местами возможны слабые заряды дождя/ крупы (особенно на востоке и юге региона). Вечером похолодает от +5...+9°C на закате до 0...+4°C к полуночи, малооблачно/ ясно. Ветер северо-западный/ северный, слабый/ умеренный (3-8 м/с), в порывах до 10-13 м/с (днём и вечером местами, особенно у побережья, до 13-15 м/с в порывах).

Вторая половина недели, предварительно, принесёт более стабильную и спокойную погоду благодаря установлению гребня антициклона над северной Европой, включая Балтику. Высока вероятность прекращения осадков и усиления ветра, возобновится преобладание прояснений.

«Впрочем, воздушная масса в антициклоне будет преимущественно северной, поэтому ночи станут очень холодными (возможны заморозки до 0...-5°C), дни будут более умеренными, с прогревом до +8...+11°С. В общем, знакомая нам погода антициклонов межсезонья: ночью, утром и вечером — в тёплой куртке, а днём более-менее комфортно», — добавили в паблике.