Замминистра просвещения РФ планирует выдвинуться в Госдуму от Калининградской области

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России» в Калининградской области. О его возможном выдвижении на партийные праймериз сообщили источники газеты «Ведомости», близкие к администрации президента.

Как пишет издание, Бугаев зарегистрировался для участия в предварительном голосовании партии, стартовавшем 11 марта, и рассматривает кампанию как полноценный этап подготовки к думским выборам. По словам одного из собеседников «Ведомостей», участие в праймериз для чиновника «не является формальным» — он намерен бороться за депутатский мандат.

По данным источников газеты, Бугаев может баллотироваться в составе региональной группы, куда войдёт Калининградская область. В случае избрания он может сменить в Госдуме депутата Андрея Горохова, который, как утверждает источник, близкий к региональным властям, в новый созыв выдвигаться не планирует. Горохов ранее был владельцем компании «Инфамед», разработавшей препарат «Мирамистин», отмечает издание.

Как напоминают «Ведомости», на выборах 2021 года Калининградская область была выделена в отдельную региональную группу «Единой России». Тогда по списку партии баллотировались губернатор региона (ныне министр промышленности РФ) Антон Алиханов, Андрей Горохов и олимпийская чемпионка, заместитель председателя правительства области Наталья Ищенко. Получить мандат Горохову тогда позволило в том числе голосование избирателей, проживающих в Приднестровье, которые были закреплены за регионом.

В 2026 году порядок распределения голосов изменился: зарубежные избиратели больше не прикрепляются к конкретным региональным группам и влияют только на общее число мандатов партийного списка, пояснил газете юрист Олег Захаров. По его словам, это делает получение мандата по калининградской группе более сложной задачей.

Собеседники издания также отмечают, что для повышения шансов на прохождение в парламент «Единая Россия» может объединить Калининградскую область с другим субъектом РФ в рамках одной региональной группы.

По информации «Ведомостей», на праймериз в регионе уже заявилась действующий депутат Госдумы Марина Оргеева, выдвинувшаяся по Центральному округу. При этом депутат Андрей Колесник, избранный в 2021 году по Калининградскому округу, с высокой вероятностью не будет участвовать в выборах нового созыва. В 2023 году Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконном приобретении им акций АО «Калининградский морской торговый порт».

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в комментарии «Ведомостям» отметил, что возможное появление Бугаева в Госдуме может быть связано с задачей усиления парламентской работы по отдельным направлениям, например молодежной политике. При этом, по оценке эксперта, очевидной кадровой вакансии в парламенте сейчас не просматривается, а выдвижение от Калининградской области осложняется небольшим числом избирателей и интересом к мандату со стороны региональных элит.