В Калининграде стартует фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В Калининградской областной филармонии им. Е.Ф. Светланова 6 апреля открывается Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» (12+). В этом году он посвящён 80-летию образования региона, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участие в фестивале, как уточняется, примут Евгений Князев, Сергей Чонишвили, Вадим Эйленкриг, Павел Милюков, Константин Емельянов, Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова, Ансамбль «НАЛЬМЭС», Государственный академический камерный оркестр России. В программе: музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, второй и третий фортепианные концерты Рахманинова, первый фортепианный концерт Чайковского, «Крейцерова соната» Бетховена.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением дирижёра Дмитрия Юровского выступит в зале филармонии 6 и 7 апреля.

27 апреля в Драмтеатре впервые в Калининграде с программой «90 лет. Юбилейный концерт» выступит «жемчужина Кавказа» — Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».

На 2 мая в филармонии запланирована специальная программа к юбилею одного из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов, трубача Вадима Эйленкрига. «Сам юбиляр, его джаз-бэнд и Камерный оркестр филармонии продемонстрируют, как можно соединить классику и джаз», — отметили в учреждении.

Всего в рамках фестиваля состоится полтора десятка концертов симфонической, хоровой, камерной, оперной, народной музыки в исполнении ведущих российских солистов и коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и не только.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области.