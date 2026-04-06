В Озерском районе тракториста ждет суд за причинение смерти по неосторожности

Прокуратура Озерского района направила в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тракториста обвиняют в гибели пассажира. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 мая 2025 года работник ООО «Калининградская мясная компания», управляя трактором вблизи пос. Борок Озерского района, допустил его опрокидывание. В результате этого находившийся в кабине оператор фермы выпал на грунт и оказался придавлен трактором. От полученных травм 41-летний пострадавший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Озерский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее по иску прокурора района в пользу родителей и сына погибшего ООО «Калининградская мясная компания» выплатила компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.