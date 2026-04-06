В Калининградской области назначили нового начальника УМВД

Алексей Беспрозванных и Вадим Ятайкин. Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Новым начальником управления МВД по Калининградской области стал Вадим Ятайкин. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время оперативного совещания регионального правительства в понедельник, 6 апреля.

«Хотел представить Вадима Анатольевича Ятайкина — начальника управления МВД по Калининградской области. Приступил к работе, был представлен министром внутренних дел сегодня утром. Поэтому добро пожаловать, успешной вам работы», — сказал глава региона.

Должность врио начальника регионального УМВД занимал Сергей Рейсон. В своём последнем отчёте в Заксобрании Рейсон обращал внимание на серьёзные кадровые проблемы в региональной полиции. По его словам, за последние годы некомплект сотрудников значительно вырос, а в ряде подразделений превышает 30–50%.

Одной из ключевых причин оттока кадров он называл уровень зарплат. «Лейтенант, который пришёл на службу, получает до 55 000 ₽ на руки. Подполковники, которые уже руководители отделов и замы управлений, получают 85 000 ₽. То, что касается патрульно-постовой службы, сержантов, прапорщиков, старших прапорщиков... У них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Если привести пример, уж позвольте в таком формате, парень молодой, который пешком делает доставку пиццы, зарабатывает более 100 000 ₽, а говорит: „Если я сяду на велосипед, то буду 180 зарабатывать“. Вот и весь вопрос», — сказал тогда Рейсон.
[x]
