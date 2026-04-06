В Калининграде скончался председатель городского совета ветеранов Михаил Свиридов

В Калининграде ушел из жизни председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Михаил Свиридов, сообщила пресс-служба городского совета депутатов Калининграда.

«Михаил Петрович был человеком чести. Его жизненный путь — пример истинного патриотизма, самоотверженности и верности долгу. Более 30 лет он служил в Военно-морском флоте. Его профессионализм, принципиальность и доброта вдохновляли окружающих. В должности начальника организационно-методического отдела аппарата Избирательной комиссии Калининградской области Михаил Петрович активно развивал избирательную систему региона», — сообщила пресс-служба.

В городском совете также отметили, что Свиридов возглавлял совет ветеранов и принимал активное участие в общественной жизни города, работал с ветеранами и занимался патриотическим воспитанием.

Прощание состоится 7 апреля 2026 года в 10:00 в Доме офицеров Балтийского флота по адресу: улица Кирова, 7.

Редакция «Нового Калининграда» приносит глубокие соболезнования родным и близким Михаила Свиридова.