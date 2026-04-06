Калининградцев приглашают на общую зарядку на Площади Победы

Жителей Калининграда приглашают принять участие в общей зарядке на Площади Победы. Мероприятие запланировано на вторник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В рамках акции можно будет пройти профилактические осмотры и вакцинацию. Старт мероприятия назначен на 11:00.

«С 6 по 12 апреля Минздрав России проводит неделю продвижения здорового образа жизни. ЗОЖ подразумевает отказ от табака, употребления алкоголя, наркотических веществ, рациональное питание, физическую активность, укрепление психического здоровья», — добавили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, с 10 до 14 часов профилактическая акция будет проходить во всех муниципалитетах.

Для всех желающих будет работать мобильный медицинский комплекс, где каждый сможет бесплатно проверить состояние здоровья и получить консультации следующих специалистов: терапевта-эндокринолога, диетолога, врача по медицинской профилактике, медицинского психолога, невролога.

В рамках акции будут доступны такие исследования, как: флюорография, маммография, ультразвуковое исследование (УЗИ), электрокардиография (ЭКГ), забор крови для проведения анализов.

Также можно будет пройти вакцинацию против клещевого энцефалита, менингококковой и пневмококковой инфекций.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

