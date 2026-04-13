В акватории Калининградского залива задержали браконьера с тремя сетями (фото)

Фото пресс-службы ЗУВДТ
Все новости по теме: Экология

Сотрудниками транспортной полиции пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов в Калининградском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведения профилактического рейда был задержан 39-летний местный житель, который на моторной лодке вышел в акваторию Калининградского залива и выставил в воду три лесковые сети. С их помощью он выловил 112 экземпляров рыбы разных пород: окуня, леща, плотвы и судака, причинив водным биоресурсам ущерб на общую сумму более 42 тыс. рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий и способов их массового истребления). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

