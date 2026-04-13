В акватории Калининградского залива задержали браконьера с тремя сетями (фото)

Сотрудниками транспортной полиции пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов в Калининградском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведения профилактического рейда был задержан 39-летний местный житель, который на моторной лодке вышел в акваторию Калининградского залива и выставил в воду три лесковые сети. С их помощью он выловил 112 экземпляров рыбы разных пород: окуня, леща, плотвы и судака, причинив водным биоресурсам ущерб на общую сумму более 42 тыс. рублей.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с использованием запрещенных орудий и способов их массового истребления). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.