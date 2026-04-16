Эксперт: зарплата на удаленке в Калининградской области выросла в 1,5 раза за пять лет

В Калининградской области за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась почти в 1,5 раза и достигла 60 400 руб. Об этом сообщают аналитики платформы «hh».

За первый квартал 2026 года работодатели открыли более 600 вакансий с удаленным форматом работы, что сопоставимо с показателями пятилетней давности. При этом выросли и зарплатные предложения для удаленных сотрудников. Если в 2021 году медианная предлагаемая зарплата составляла 40 400 руб., то к началу 2026-го она достигла 60 400.

Наиболее высокооплачиваемыми удаленными специалистами в Калининградской области стали менеджеры по продажам и работе с клиентами с медианной предлагаемой зарплатой 89 600 руб. Далее следуют менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи — 75 000 руб.

«Рынок удаленной работы растет одновременно с двух сторон — компании предлагают больше вакансий и повышают зарплаты, а сотрудники все чаще оценивают наличие такого формата как значимый плюс при выборе работодателя», — добавляют аналитики.

