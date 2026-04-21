Калининградского сотрудника ОПК обвиняют в причинении ущерба Минобороны на 10,5 млн

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области. Преступление выявлено в результате комплекса мероприятий, проведенных региональным УФСБ.Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Антона Гудкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Следствием установлено, что в 2021-2024 гг. Гудков, предоставляя документы с заведомо ложными сведениями об объёме выполненных работ, получал на организацию повышенную заработную плату и иные стимулирующие выплаты. Минобороны России причинен ущерб в размере 10,5 млн рублей.

Гудков задержан, по ходатайству военного следователя в отношении него судом избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы.