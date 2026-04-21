Ежегодные отчёты Дятловой и Аминова предложили перенести в менее людное место

Ежегодные отчёты главы администрации Калининграда Елены Дятловой и главы города Олега Аминова предложили перенести из Театра эстрады (бывшего Дома искусств) в здание горадминистрации. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политики совета депутатов.

Елена Дятлова и Олег Аминов планируют выступить с ежегодными отчётами 13 мая в 10 часов. Ранее мероприятие проводили в малом зале Театра эстрады. На этот раз первый заместитель главы администрации Алексей Асмыкович предложил перенести отчёты в зал заседаний горадминистрации «в связи с вопросами безопасности».

«Мы из этого зала, в отличие от Дома искусств, сможем провести прямую трансляцию мероприятия. Всех желающих мы сможем разместить здесь в зале и в соседнем зале. Публичность будет обеспечена», — отметил Асмыкович.

По мнению главы фракции КПРФ Тамиллы Чернышевой, вопросы безопасности стоят остро с 2022 года и подобные решения — демонстрация двойных стандартов: «Когда концерты проходят в том же самом Театре эстрады, во Дворце спорта „Янтарный“ проходят многотысячные концерты, никого не беспокоит защита людей. А здесь мы сейчас обеспокоились. Причём придут не тысячи людей, а те активные, которые хотят задать вопросы главе администрации и главе города. Мы кого защищаем-то, я не могу понять, и от кого?»

Частично поддержал это мнение и единоросс Юрий Саломохин: «Если мы закроемся и скажем: «Это безопасность», нас, честно говоря, не поймут, и будет возникать у людей куча вопросов: «Почему от нас прячутся?»

При этом Саломохин всё же предложил поддержать предложение Асмыковича с условием обеспечения трансляции мероприятия в интернете. «Давайте выездную какую-то точку поставим с микрофоном. Там будут стоять люди и задавать вопросы главе администрации и главе города, и будут выводиться на экраны», — предложил депутат. Такой способ, по его мнению, позволит «вовлечь больше людей».

В итоге было решено пока проголосовать только за дату отчётов. Место и возможность проведения трансляции с вопросами в прямом эфире депутаты планируют обсудить на заседании горсовета.