Власти выделили 41 млн на испытания на герметичность газопроводов и ремонт теплосетей в Балтийске

Правительство Калининградской области выделило 41 млн рублей из резервного фонда на повторные испытания на герметичность распределительных газопроводов и капитальный ремонт участков тепловой сети в Балтийске. Соответствующее распоряжение размещено на портале официально опубликованных правовых актов.

Средства выделили министерству строительства и ЖКХ для предоставления субсидии бюджету Балтийского округа. Муниципалитет должен софинансировать работы на сумму 414 тыс. рублей. Закупки должны проводиться в централизованном порядке.

На повторные испытания на герметичность газопроводов к жилым домам от ул. Чехова до Морского бульвара и в жилых районах Севастопольский, Мечниково, Павлово, Танкиттено выделили 11,2 млн рублей.

Еще 30 млн направили на капремонт четырех участков теплосети:

от Железнодорожного переулка до ул. Каплунова 1;

от Соснового переулка 1 до ул. Литке, 8;

пр. Ленина, ул. Лесная;

пр. Ленина, в районе д. 72.

Работы необходимо завершить до конца 2026 года.

Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва.

В сентябре 2025 года министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз сообщил, что в газопроводе в Балтийск уже есть газ, но давления пока недостаточно для того, чтобы подключить к теплу население. Министр заметил, что потребителю газ поступит раньше, чем начнётся следующий отопительный период.

16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».

В марте 2026 года прокуратура сообщила, что срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода.