В суд передали дело гендиректора, уклонившегося от уплаты налогов на сумму 460 млн рублей

Все новости по теме: Криминал
Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 460 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2020 года генеральный директор ООО «Караван» создал группу компаний, в которую вошли более 30 юридических лиц. Они действовали в качестве единого хозяйствующего субъекта, фактически не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.

Создав формальный документооборот с подконтрольными фирмами, обвиняемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов. В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 460 млн рублей.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter