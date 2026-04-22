Реконструкцию бывшего штаба 43-й армии в Холмогоровке оценили в 211 млн рублей

Предельная стоимость приспособления для современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс сооружений, где в апреле 1945 года находились Военно-политическое управление 3-го Белорусского фронта и командный пункт 43-й армии» в Холмогоровке достигла 211,4 млн руб. Это следует из распоряжения правительства области, размещенного на сайте официально опубликованных правовых актов.

Правительство профинансирует разработку проектной и рабочей документации из областного бюджета. На это власти выделяют 22,6 млн руб. Госзакачиком выступает ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», а главным распорядителем бюджетных средств — Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Напомним, что бывший штаб 43-й армии располагался на территории усадьбы Фухсберг, которая является объектом культурного наследия федерального значения. В 1950 году там был открыт филиал историко-художественного музея. В нулевых экспозиция была временно закрыта, а само здание быстро получило заброшенный вид, несмотря на охранный статус, полученный еще в 1974 году.

В 2020 году здание передали в собственность областного Центра молодежи, в нем планировали разместить военно-патриотический центр «Авангард» — в комплексе хотели проводить практические занятия по основам военной службы и заниматься военно-патриотическим воспитанием молодёжи.

В 2022 году на разработку проекта и реконструкцию здания выделялось 149,9 млн рублей, работы должны пройти в 2022-24 годах. В мае 2023 года был заключен контракт на проектирование приспособления здания к современному использованию стоимостью 11,9 млн рублей. В августе 2024 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе госучреждения «Авангард», «в связи с нарушением исполнения обязательств» со стороны подрядчика.

В июле 2025 года министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак говорил, что власти планируют в 2025 году выделить средства на проект приспособления здания музея под размещение там Военно-исторического центра.

