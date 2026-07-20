За минувшую неделю жители региона «подарили» мошенникам более 24 млн рублей

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За минувшую неделю жители региона «подарили» мошенникам более 24 млн рублей

За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадали 14 жителей области. Причиненный им совокупный ущерб превысил 24 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, пенсионерка из Неманского района перевела на «безопасный счет более 9,9 млн рублей. У пенсионера из Калининграда аферисты выманили свыше 5,1 млн рублей под предлогом участия в поимке мошенников и «декларирования» денежных средств.

Калининградка перевела на неустановленные счета 2 млн рублей под предлогом сохранения денежных средств от действий третьих лиц. Столько же «подарил» мошенникам учитель из Черняховска, который попытался дистанционно приобрести автомобиль.В свою очередь, пенсионер из Балтийска лишился двух миллионов, поверив лже-сотрудникам налоговой службы, убедившим его в необходимости «декларирования» средств.


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