Жители Калининградской области за один день отдали мошенникам 5,7 млн рублей

Трое жителей Калининградской области 21 июля лишились 5 748 000 рублей, перечислив их на счета мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Пенсионерка из Краснознаменска поверила в необходимость «декларирования» сбережений для предотвращения мошеннических действий, в результате чего лишилась свыше 4,1 млн рублей.

Пожилой жительнице Зеленоградска злоумышленники предложили поучаствовавть в госпрограмме по инвестированию в акции «Газпрома». У нее похитили более 1,3 млн рублей.

У водителя предприятия из Калининграда мошенники похитили 285 тыс. рублей под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за спонсирование вооруженных сил иностранного государства.

По этим фактам прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).