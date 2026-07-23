Власти предупредили об изменении движения автобусов из-за ремонта дороги в Янтарный

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Власти предупредили об изменении движения автобусов из-за ремонта дороги в Янтарный

С 30 июля для удобства пассажиров меняется схема движения рейсовых автобусов. Это связано с началом активной фазы капитального ремонта дороги «Донское-Синявино-Янтарный». Об этом сообщила пресс-служба мининфраструктуры области.

Автобус № 120 «Калининград-Синявино», отправление:

  • в 6:05 из Синявино до Калининграда;

  • в 17:30 из Калининграда до Синявино;

  • в 19:20 из Синявино до Калининграда.

Организована стыковка автобуса № 120 с городским маршрутов № 1 из Синявино:

  • отправление автобуса № 1 в 07:40, прибытие на остановку «Азалия» в 07:48, в 08:05 в Янтарном на улице Балебина пересадка на автобус № 120, прибытие в Калининград 09:50;

  • в 08:40 / «Азалия» 08:48 / Балебина 09:05 / Калининград 10:50;

  • в 10:35 / «Азалия» 10:43 / Балебина 11:00 / Калининград 12:45;

  • в 13:30 / «Азалия» 13:38 / Балебина 14:00 / Калининград 15:45.

Из Калининграда:

  • отправление автобуса № 120 в 07:25, прибытие в Янтарный на остановку улица Балебина в 09:00, пересадка на автобус № 1 в 9:25 на остановке «Азалия», прибытие в Синявино 09:35;

  • в 12:20 / Микрорайон 13:41 / Микрорайон 13:55 / Синявино 14:10;

  • в 14:20 / Микрорайон 15:41 / Микрорайон 16:10 / Синявино 16:25.

«Остальные рейсы пойдут до остановки „ул. Балебина“ в Янтарном. Уточненное расписание будет размещено на сайте автовокзала», — добавили в мининфраструктуры.

Контракт на ремонт трассы заключили по максимальной стоимости 1 226 330 281 рубль с единственным участником торгов — АО «Автомагистраль». Срок исполнения — 25 ноября 2027 года. В акционерное общество «Автомагистраль» в 2025 году преобразовали госпредприятие ДЭУ № 2, расположенное в Правдинске.

В рамках капремонта планируется отремонтировать дорожное полотно и автобусные остановки на протяжении почти 8 км трассы. Помимо этого, дорожники обустроят тротуары, сделают уличное освещение и систему отвода дождевых стоков.

В феврале 2026 года правительство Калининградской области распорядилось изъять 37 земельных участков для реконструкции указанной дороги. В перечень вошли участки, расположенные в Зеленоградском, Янтарном и Светлогорском округах — в посёлках Донское, Прислово и Синявино, а также на территориях СНТ «Шторм», ДНТ «Алмаз» и других.

Среди изымаемых — земли населённых пунктов под ИЖС и ведение подсобного хозяйства, а также участки сельхозназначения для садоводства, огородничества и крестьянско-фермерских хозяйств. Часть из них имеет обременения — в том числе охранные зоны линий электропередачи и автодороги, а также аренду.

Для проведения капитального ремонта автомобильной дороги в июле 2026 года разрешили вырубить 545 деревьев и три кустарника.


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