В Багратионовске погиб рабочий, проводивший опиловку деревьев

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели рабочего в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 52‑летнего мужчины в результате падения с дерева. <…>По предварительным данным, мужчина с использованием альпинистского снаряжения производил опиловку деревьев в парке города Багратионовска. В процессе работ он упал с высоты, получил смертельные травмы, от которых умер на месте», — уточнили в СК.

Следователем произведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно‑медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.