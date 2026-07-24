Банк России снизил ключевую ставку до 14%

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Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это десятое заседание подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику (ДКП). Но последние два заседания он стал делать это более аккуратными шагами — 25 б.п. вместо прежних 50 б.п., отметили в РБК.

Как указал ЦБ, во втором квартале 2026 года экономика в целом росла умеренными темпами.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчёте на год. Рост кредитования в июне немного замедлился», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор указал, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Это совпадает с формулировкой июньского пресс-релиза, когда ЦБ тоже снизил ставку на 25 б.п.

Решение ЦБ не совпало с ожиданиями рынка: 26 из 30 участников консенсус-прогноза РБК (аналитиков крупных банков и инвесткомпаний) предсказывали, что впервые за год регулятор оставит ставку без изменений — на уровне 14,25%. Только двое допускали, что Банк России не прервёт цикл смягчения и снизит ставку на 25 б.п., ещё два эксперта называли оба варианта равновероятными.

В июне инфляция в России ускорилась и превысила 6%, следует из данных Росстата. Большой вклад внёс быстрый рост цен на топливо и некоторые плодоовощи. Комментируя эти данные, зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что они имеют разовый эффект, а в базовых компонентах инфляция растёт более сдержанно. Он также говорил, что ЦБ будет наблюдать за ситуацией в июле: насколько подорожание топлива приведёт к росту цен на другие товары и услуги.

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