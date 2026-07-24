Облил горючей жидкостью и поджег: калининградец задержан за попытку убийства сожительницы

В отношении 37‑летнего калининградца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в ночь на 22 июля в квартире дома по ул. А. Невского нетрезвый мужчина в ходе бытового конфликта облил сожительницу жидкостью для заправки зажигалок и поджег. Находившийся в тот момент в квартире их общий знакомый сбил пламя и оказал пострадавшей помощь, благодаря чему 29‑летняя женщина она осталась жива.

В настоящее время калининградец задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября. По уголовному делу выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.