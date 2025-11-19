Кропоткин не планирует сменить Ярошука на посту сенатора

Андрей Кропоткин
Действующий председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин не планирует идти «на повышение» в Госдуму или сменить в Совете Федерации представителя регионального депутатского корпуса Александра Ярошука. Об этом он сообщил в среду на брифинге для СМИ.

«Нет, таких планов у меня нет», — сказал Кропоткин, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о намерении баллотироваться в Госдуму или после переизбрания в Заксобрание перейти на работу в Совет Федерации.

Кропоткин также сообщил, что «отдает должное» работе сенатора Александра Ярошука, который лоббирует интересы Калининградской области в Совете Федерации.

Андрею Кропоткину 56 лет. В 2006 году он был избран депутатом Горсовета Калининграда, переизбирался в 2011 и 2016 годах, с 2013 года занимал пост главы горсовета, затем главы округа. В 2021 году был избран депутатом областной Думы, после возглавил парламент. По инициативе Кропоткина, Облдума была переименована в Законодательное собрание.

Ранее он занимался строительным и ресторанным бизнесом, который после избрания на пост председателя горсовета передал в доверительное управление. В настоящее время строительством в Калининграде занимается сестра Кропоткина Наталья Мазилкина — она является застройщиком пятиэтажного дома на пр. Победы.

