Эксперты рассчитали долю семей региона, которые могут купить новое авто в кредит

Купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль могут позволить себе 15% семей Калининградской области. Годом ранее показатель был на уровне 11,8%. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Под недорогим авторы исследования в этом году подразумевали авто стоимостью 1,3 млн рублей. Среднюю по стоимости машину — за 2,9 млн рублей — «осилят» 3,9% жителей региона. Такие показатели позволили поместить Калининградскую область на 48 место из 85 в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля.

Согласно данным исследования, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем, составила 20,5%.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей соответственно.

Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платёж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на его надлежащее полное содержание и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объём кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке кредита в три года.

Помимо кредита учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчёт осуществлялся на основе данных за 2025 и 2024 годы.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета — на прочие расходы. Анализ проведён независимо для девяти типов состава семьи. Результирующая доля определена как средневзвешенное значение из этих девяти типов. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Зарплаты, стоимость страхования и бензина, расходы на содержание автомобиля и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

Участие в исследовании в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.