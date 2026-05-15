В Калининграде в двух ДТП пострадали восьмилетние девочки

В Калининграде днём 14 и 15 мая произошли два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние девочки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло 14 мая в 16:20 на перекрёстке улиц Горького и Земельной. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Audi проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автомобилю Hyundai под управлением 35-летней женщины, которая совершала разворот на разрешающий сигнал.

В результате аварии травмы получила восьмилетняя пассажирка Hyundai.

Второе ДТП произошло утром 15 мая на улице Автомобильной в районе дома № 24. По предварительной информации, водитель совершил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила телесные повреждения.