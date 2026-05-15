В Калининграде в двух ДТП пострадали восьмилетние девочки

В Калининграде днём 14 и 15 мая произошли два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние девочки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло 14 мая в 16:20 на перекрёстке улиц Горького и Земельной. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Audi проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и не уступил дорогу автомобилю Hyundai под управлением 35-летней женщины, которая совершала разворот на разрешающий сигнал.

В результате аварии травмы получила восьмилетняя пассажирка Hyundai.

Второе ДТП произошло утром 15 мая на улице Автомобильной в районе дома № 24. По предварительной информации, водитель совершил наезд на восьмилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила телесные повреждения.

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Напомним, 14 мая Южном обходе произошло ДТП, в результате которого скончался 7-летний ребёнок. «Со стороны ул. Емельянова в направлении Московского проспекта следовал автомобиль „Мерседес“ под управлением 20-летнего водителя, который допустил наезд на остановившийся на проезжей части дороги в связи с технической неисправностью с включенной аварийной световой сигнализацией автомобиль „Черри“ под управлением 41-летней водителя. В результате ДТП водитель и пассажиры (7 и 14 лет) автомобиля „Черри“ получили телесные повреждения», — пояснили в региональном управлении Госавтоинспекции.
