Вечерний @Калининград: вечный Путин, больной рубль и прикрытые границы

Сегодня всё происходило очень быстро, сумбурно и весьма жутко. Теперь мы поняли, что рублю может быть хуже, коронавирус может сильно испортить нам жизнь, а Путин может остаться навсегда. Главные новости первого дня новой рабочей недели — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





Рубль болеет. Рубль ушёл в пике ещё в выходные, но так как немалая часть граждан была увлечена отмечанием Международного женского дня, заметили это многие только во вторник. Тут и Центробанк подтянул официальный курс к биржевому, повысив стоимость евро на 6 рублей до 81,85 рубля, стоимость доллара — на 4,5 рубля до 72,02 рубля. Ритейлеры обещают не проводить переоценку уже выставленного на продажу товара, но прогнозируют рост цен на импортные овощи и фрукты.





Путин навсегда. В Госдуме во вторник обсуждали поправки в Конституцию. Предложили провести досрочные выборы в парламент (конечно же, с выплатой компенсаций и зарплат тем, кто в новый состав не попадёт). Эта идея очень понравилась депутатам. Но ещё больше им понравилась идея Валентины Терешковой (да-да, той самой) убрать ограничения для президента по числу сроков. Ну или хотя бы «обнулить» все предыдущие сроки конкретно для нынешнего президента. Из какого далёкого космоса Терешкова эту идею принесла на нашу несчастную планету, сказать сложно, но вскоре в Думе объявился и сам Владимир Путин. И скромно сообщил, что досрочно проводить выборы в Госдуму, пожалуй, не надо. А вот обнулить предыдущие президентские сроки — это пожалуйста. Если вы так настаиваете, то и я не против. Если Конституционный суд не против. Конечно, мы настаиваем, решили депутаты и проголосовали за обнуление. Вжух — и ещё 12 лет у власти. До 2036 года.





Хотя есть ещё коронавирус. Он подобрался к Калининграду совсем близко и даже частично сюда проник (в лице одного заражённого). Более всего пока что жителей региона нервирует не возможность заболеть (хотя все маски в аптеках превентивно скуплены, а фармацевты смеются в лицо в ответ на вопрос о них), а накрывающиеся медными тазами поездки за границу. К Италии больше нет вопросов, а сама Италия закрылась на лопату и ввела полный карантин. В Израиле введён обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. В Польше ситуация пока под контролем, но меры уже принимаются — на границах, в том числе с Калининградской областью, введён санитарный контроль (измерение температуры и сбор сведений о целях поездки), а в стране отменены все массовые мероприятия. И самое главное для калининградцев — для легковых машин на всех пунктах пропуска оставлена всего одна полоса. То есть чтобы добраться до аэропорта вовремя, теперь придётся выезжать из дома за пару дней, по всей видимости. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина узнала, что пишут о коронавирусе ведущие польские СМИ.





Во всех этих условиях калининградский бизнес продолжает как-то выживать. Хотя делает это с трудом. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Калининградская область находится среди лидеров антирейтинга по соотношению открытых и закрытых компаний: по итогам прошлого года на одно новое предприятие в регионе приходится пять прекративших деятельность. Причиной тому не только сложные экономические условия существования, но и активные действия государства в лице, например, ФНС. Попытки избавить ЕГРЮЛ от «фирм-однодневок» зачастую приводят к закрытию реальных работающих компаний. Елена Калугина рассказывает, как выживает и почему умирает калининградский бизнес.