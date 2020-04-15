Вечерний @Калининград: аренда Алиханова, кладбища на замке и гарантия пробок

А вот и середина третьей недели всеобщей изоляции. Праздновать всё равно в ближайшее время ничего нельзя, отметим хоть это. Похоже, люди всё больше изолируются — кто друг от друга, кто от здравого смысла. Региональные чиновники на ходу придумывают новые правила соблюдения эпидрежима, бесконечно переписывая собственные указы и постановления. Президент России изобретает новые способы причинения добра бизнесу. На фоне этой активности даже страх перед коронавирусом начинает отступать. А зря — общее число случаев заражения в мире перевалило уже за два миллиона. Однако остались в регионе и признаки обычной жизни — местным жителям подбрасывают наркотики, а в Гвардейске во время работ по «сохранению» рухнул дом художника Ловиса Коринта. Изо всех сил держимся за стабильность в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 2 млн человек. Инфекции понадобилось около двух недель, чтобы набрать второй миллион (на первый ушло 4 месяца). В России свои рекорды — за последние сутки подтверждено 3388 новых случаев. Всего в стране зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса, 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек. В Калининградской области за сутки прибавилось 5 заболевших, всего их теперь 84 (28 человек выздоровели). Из этих пяти двое заразились в военном госпитале им. Савулькина (да, именно Савулькина, это не ошибка), где ранее умер 70-летний мужчина. Также коронавирус нашли у пациента Гурьевской больницы. Мужчина поступил в стационар с пневмонией, так что уже был изолирован. Сейчас там должны провести дезинфекцию, закрывать медучреждение не планируется. В больнице на Летней, тем временем, приостановили работу травмпункта, так как сейчас в ЦГКБ отправляют пациентов с пневмонией, часть коек зарезервирована для приема пациентов с подозрением на коронавирус.Со всеми видами травм теперь можно ехать сразу в БСМП.





Губернатор Антон Алиханов подарил калининградцам ещё неделю изоляции. Но анонсировал «смягчение ограничительных мер», если жители региона будут хорошо себя вести. Пока что жители ведут себя не очень хорошо — только за вторник в области полицейские составили более полусотни протоколов за нарушение режима самоизоляции. С другой стороны, довольно сложно что-то требовать от жителей, когда сами чиновники путаются в своих документах и постоянно их переписывают. Так, выпущенный накануне указ о правилах передвижения по области уже успели переписать. Теперь ездить на личном транспорте можно почти куда угодно (кроме тех мест, куда нельзя). Личный транспорт — это не только автомобиль, но и велосипед. Волнует вопрос самокатов, роликов и гужевых повозок. Правда, с 16 апреля ГИБДД всё равно собирается проводить массовые проверки на въездах и выездах из областного центра. Отдельно не повезло пассажирам общественного транспорта — им можно передвигаться только с работы на работу и только со справкой. А хуже всего — пешеходам. Им нужно брать с собой документы даже для того, чтобы просто вынести мусор. А потом доказывать, что они действительно живут в этом доме, если вдруг адрес регистрации не совпадает. Тем, кто прописан в области, но снимает квартиру в Калининграде, Алиханов предложил заключить договор с арендодателем и носить его с собой. По версии губернатора, арендаторы не хотят заключать договоры, чтобы уклоняться от налогов. Сам Алиханов договор заключил и налоги исправно платит, как он заявил. Кажется, главу нашего региона жестоко обманули, не сказав ему, что налоги платит арендодатель, а не арендатор. Зато рыбакам разрешили выходить в море. Но строго по одному. И можно даже без прописки.





Не прилетайте на курорты Калининградской области. Во-первых, тут ничего нельзя, а во-вторых, вас ждёт двухнедельный карантин — мало ли что вы там из «большой» России везёте. С другой стороны, если у вас нет своего жилья в регионе, вас могут отправить в обсерватор в отеле. Тоже отдых, хоть и смотреть на местные красоты придётся из окна. Если у вас вдруг в планах было посещение кладбища, об этом тоже забудьте — до 30 апреля они все закрыты. Более того, на Пасху и Радоницу (19 и 28 апреля) власти запретили автобусам даже останавливаться у кладбищ. Если в классических ужастиках опасение вызывают мертвецы, которые решат выбраться наружу, то в реальной жизни усопших решили защитить от живых, а живых — друг от друга. Кстати, Калининградская епархия РПЦ приняла решение закрыть храмы от прихожан, так что пасхальное богослужение тоже будет проводиться онлайн.





Президенту Владимиру Путину так понравилось обращаться к россиянам с экранов, что он не отказал себе в этом удовольствии в четвёртый раз. В опоздании тоже не отказал. На этот вновь говорилось о мерах поддержки бизнеса. Если вкратце — предыдущие меры не очень сработали, сейчас мы их улучшим. Малому и среднему бизнесу президент пообещал раздать немного денег (по 12130 рублей на работника). Программу выдачи беспроцентных кредитов глава государства предложил расширить и углубить. Ну а системообразующим предприятиям государство собралось гарантировать льготные кредиты. А ещё Путин щедрой рукой отсыпал 200 млрд рублей регионам на поддержку штанов и 23 млрд рублей — авиакомпаниям. Рубль упрямо продолжил падать, как и цены на нефть.