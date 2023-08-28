Вечерний@Калининград: по городу пешком, по колено в воде, зато с музыкой

В Калининграде затопило стадион «Красная звезда». Да, опять. На этот раз горвласти даже выехали на место и нашли причину подтоплений (кажется): слишком узкую трубу, сужение ручья и невесть откуда взявшийся эллинг. Одновременно в другой части города взбунтовавшийся коллектор затопил улицу Железнодорожную (да, снова). Немецкий коллектор обещают когда-нибудь реконструировать (году эдак в 2025-м, но это не точно), а по нарушениям в районе «звезды» пойти в суды. У Гагаринского и Литовского ручьев мэрия и вовсе организует дежурства (в том числе ночные), чтобы кто-то мог вручную регулировать затвор при угрозе потопов. Идея отличная. Стоит еще и над каждой ливневкой поставить по дежурному, чтобы в дождь мусором не забивались. Светлое будущее почти наступило, и стесняться средневековых способов управления городским хозяйством уже, кажется, поздно. И к другим новостям уходящего понедельника.









Таксисты предупреждают, что с 1 сентября ценник на их услуги (и без того взбесившийся из-за турсезона) вырастет примерно на треть. Всему виной новый закон о такси, который серьезно ужесточает требования к работе извозчиков. Председатель ассоциации такси региона Станислав Татаренко предсказывает «коллапс», который должен наступить на рынке с началом осени. Также глава ассоциации пожаловался на низкие заработки таксистов, несмотря на рост цен на их услуги: дорожают топливо и запчасти. Впрочем, тут водители и их местные пассажиры могут только поплакать в обнимку, ведь вся область плетется в хвосте рейтинга регионов по уровню зарплат, благосостоянию семей, отличается особенно закредитованным населением, а теперь еще и заняла 51-е место по привлекательности рынка труда. В общем, еще немного — и калининградские таксисты будут каталь исключительно туристов, а местным придется искать иные способы передвижения. Учитывая общий средневековый тренд, можно подумать про гужевой транспорт.







Скорректированный (и подорожавший) проект реконструкции Янтарной мануфактуры прошел госэкспертизу. Речь идет о части здания (на Портовой-Серпуховской), которой будет управлять Музей янтаря. Согласно проекту, здание ждет полная перепланировка, но в интерьерах сохранятся элементы исторического декора: оконные и дверные проемы с рассветом на первом-четвертом этажах и высокие арки в вестибюле. В помещениях первого этажа оставят своды Монье. В здании также решили восстановить историческую винтовую лестницу, которая соединяет все этажи. Другой частью исторического строения управляет Музей Мирового океана, в этой части бывшей мануфактуры запланирован историко-культурный центр «Морское наследие». Пока музей отремонтировал только гаражи и открыл в них реставрационные мастерские Сделать это позволили программы приграничного сотрудничества, которые накрылись железной крышкой по всем известной причине. Так что в ММО в будущее своей части здания смотрят с осторожностью.







Замки Бальга, Прейсиш-Эйлау и Тапиау, форты № 1 Штайн и № 11 Дёнхофф, кирха королевы Луизы, Крайсхаус в Железнодорожном. В последнее время рядом с названиями этих и других исторических объектов появляется имя Валерия Щербатых — строителя, бизнесмена, главы общественного совета при Службе госохраны памятников, который работает в связке с архитектором Артуром Сарницем. В интервью корреспонденту «Нового Калининграда» Ивану Маркову он рассказал, как перешел от проектирования супермаркетов к восстановлению исторических объектов, почему у него много претензий к современной калининградской застройке и как любовь к классической архитектуре сочетается с «нестационарными» стройками в исторических районах города.







Музыкальный фестиваль «Территория мира — территория музыки» прошёл на острове Канта с 25 по 27 августа. Перед зрителями выступили скрипач Вадим Репин и лауреаты XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского, а в заключительный день фестиваля на сцену вышел, пожалуй, самый прославленный российский пианист Денис Мацуев в сопровождении Российского национального оркестра. Он исполнил «Рапсодию» на тему Паганини Сергея Рахманинова и «Бурлеску» Рихарда Штрауса. Также в этот вечер под открытым небом на острове Канта прозвучала музыка Феликса Мендельсона и Петра Чайковского. За дирижёрским пультом находился художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Юровский. Концерт проходил под открытым небом, поэтому зрителям пришлось слушать Дениса Мацуева в разноцветных дождевиках, которые раздали организаторы. К счастью, сильного ливня не случилось (и никого не затопило, что отдельно приятно, учитывая другие городские новости).