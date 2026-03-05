Элементы Дома Советов планируют экспонировать в «Музее инженерной мысли»

Элементы Дома Советов планируют экспонировать в «Музее инженерной мысли»
Фото предоставлено Мариной Агеевой
В будущем калининградском «Музее инженерной мысли», который должен открыться на базе форта № 3 «Король Фридрих III», планируют экспонировать элементы Дома Советов. Об этом «Новому Калининграду» рассказала отельер и ресторатор Марина Агеева, которая является соучредителем проекта.

«Музей инженерной мысли не будет связан с фортом тематически, — сообщила Агеева. — Экспозиция расскажет об инженерных решениях, которые создал человек на территории нашего региона в прошлом и настоящем. Это уникальные инженерные сооружения, расположенные по всей Калининградской области. Среди них — Дом Советов, двухъярусный мост, пожарные гидранты и другие объекты. От каждого будет представлен артефакт или демонстрационный элемент. От Дома Советов, например, будет представлена часть стены и внутрилифтового сооружения».

Агеева добавила, что как и в любом другом современном музее, помимо материальных объектов будут представлены виртуальные экспонаты и репродукции.

«В самом форте будет отдельная экскурсия для проживающих: там мы выставим объекты, найденные во время восстановления», — добавила она.

В апреле 2024 года пресс-служба правительства Калининградской области заявила, что компания «Альтримо», принадлежащая супругам Агеевым, переносит открытие гостиницы в форту № 3 на 2025 год, а всех остальных объектов инвестпроекта — на третий квартал 2026-го.

1 ноября 2025 года форт № 3 «Король Фридрих III» закрылся для посещения.

Напомним, компания «Альтримо», учредителями которой являются супруги Агеевы, получила форт № 3 в аренду на 49 лет в 2016 году. Проект приспособления форта к современному использованию арендаторы собирались реализовать в 2017-2018 годах, и в итоге на его территории к Чемпионату мира по футболу-2018 должен был появиться гостинично-ресторанный комплекс, выставочный зал с экспозициями военного снаряжения «Фортификационное кольцо», фотоэкспозиция и другие полезные для туристов объекты. Однако к ЧМ-2018 объект не открылся. Сроки его реконструкции переносились.
