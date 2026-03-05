В Зеленоградском округе разрешили построить цех сборки транспортных средств

Областные власти выдали разрешение на строительство цеха сборки транспортных средств в Зеленоградском округе, в районе станции «Переславское-Западное». Разрешение получило ООО «Полипром» 19 февраля. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:05:040623:21, предназначенном под автомобилестроительную промышленность. Его уточнённая площадь составляет 40 тыс. кв. м, а стоимость по кадастру — 11,3 млн руб. Разрешение будет действительно до 19 августа 2027 года.

ООО «Полипром» зарегистрировано на ул. Алтайской 1-й в Калининграде. Генеральным директором выступает Вячеслав Семин, а учредителем — ООО «Автотор Холдинг». Основной вид деятельности компании — производство автотранспортных средств.

В октябре 2025 года экспертиза одобрила проект строительства цеха сборки транспортных средств. В качестве экспертной организации выступила московская компания «ПромМаш Тест Экспертиза». Проектную документацию готовило ООО «Проект-Партнер» (Калининград). Технический заказчик — ООО «Строительная инвестиционная компания».