Власти выделили средства на ремонт центра культуры в Ладушкине

На капитальный ремонт ​​Ладушкинского городского центра культуры, досуга и спорта выделили более 64 млн рублей. К поиску подрядчика готовится администрация городского округа. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

На ремонт готовы потратить 64 885 500 рублей. Финансирование рассчитано на два года: 33 млн рублей планируют освоить в текущем году, ещё 31,8 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О том, что ремонт необходим муниципальному центру культуры «как воздух», сообщил врио главы администрации Ладушкинского городского округа Ахилл Феохариди в прямом эфире ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Смета, по словам сити-менеджера, прошла проверку в центре проектных экспертиз. «Заявку мы подали в минкульт. Надеемся, что правительство нас поддержит. <...> Это некий центр притяжения, хотя на сегодняшний день посмотришь — и такое чувство, как будто вчера там отгремел бой. Конечно, нам как воздух ремонт этого здания необходим. Тем более что само здание находится на возвышенности и притягивает взгляд и местных жителей, и проезжающих, мимо него, как говорится, не пройдёшь», — сказал Феохариди.

Он также отметил, что в ДК проходят официальные и праздничные мероприятия, занимается молодёжь и люди старшего поколения.

Согласно информации сайта культура.рф, ДК Ладушкина начал свою работу 1 января 1958 года. «С 2005 года при Центре культуры функционируют библиотеки — городская и детская. На сегодняшний день в Ладушкинском городском центре культуры, досуга и спорта насчитывается 25 кружков и клубных объединений», — говорится на сайте. Учреждение находится на ул. Победы, 12.