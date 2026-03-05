Благоустройство территории «Фридландских ворот» подешевело почти на 11 млн

Власти Калининграда нашли подрядчика для благоустройства территории музея «Фридландские ворота». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В торгах участвовали пять компаний. Победителем стало ООО «Декоративные культуры», согласившееся выполнить работы за 34 741 923 рубля при начальной стоимости 45 713 057 рублей. Таким образом, разница в цене составила более 10,9 млн рублей. Благоустройство необходимо выполнить в течение 115 дней с даты заключения контракта.

Работы запланированы по адресу: ул. Дзержинского, 30, 32, на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140603:1440. Площадь участка — 23 956 м², благоустройства — 6 000 м². В перечне необходимых работ устройство покрытий тротуаров, освещения, ремонт подпорной стенки из кирпича и ступеней из бутового камня, монтаж малых архитектурных форм (входной арки, скамеек и урн) и озеленение на площади 4 382,6 м².

Согласно проекту, сквер представляет собой дорожку, вымощенную плиткой, по обеим сторонам которой необходимо высадить 20 кустов сирени. Также планируется высадка декоративно-лиственных и хвойных растений, обустройство газона. Вдоль дорожки устанавливаются стенды с тематическими фотографиями, историческими документами и пр. Тротуарные дорожки должны быть выложены из клинкерного кирпича.

На склоне в зоне сцены планируется обустройство амфитеатра, состоящего из крупных ступеней, предназначенных для размещения зрителей на открытом воздухе и просмотра фильмов.

Компания «Декоративные культуры» занималась благоустройством территории у бывшего Дома искусств, а также озеленением вокруг Нижнего озера. По данным портала госзакупок, ранее власти города не единожды заключали с ООО «Декоративные культуры» многомиллионные контракты на корчевание пней, а также обрезку и вырубку аварийных деревьев.