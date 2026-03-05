Минобр: количество мест в будущей школе в Холмогоровке вероятно будет сокращено

Школа — это инфраструктурный объект, который «должен быть рассчитан максимально эффективно», поскольку обслуживать «лишние площади некому и незачем». Поэтому ранее заявленное количество мест в 1150 человек в будущей школы в Холмогоровке «скорее всего» будет уменьшено. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе.

«У нас есть задача совместно с Зеленоградским муниципальным округом определить планируемую численность населения, в том числе детского, чтобы окончательно определиться в количестве школьных мест. Но школа — это тоже инфраструктурный объект, который должен быть рассчитан максимально эффективно. На сегодняшний момент строить лишние площади и обслуживать их, во-первых, некому, во-вторых, незачем. Поэтому численность, которая мелькает в обращении [жителей], в данном случае 1150 мест, скорее всего будет уменьшена», — сказала она.

Трусенева подчеркнула, что ведомство ведет переписку с жителями Холмогоровки: «Мы подготовим вам ответ уже вместе с администрацией Зеленоградского муниципального округа, насколько мест школа там предполагается. А так мы должны тоже понимать, что развитие этой территории планируется до 2045 года. Её этапность на сегодняшний момент не носит первоочередной характер в плане строительства, то есть мы не говорим, что это произойдёт сегодня, завтра или послезавтра. Это будет сдвинуто на определённую временную перспективу».

Помимо этого, министр образования отметила, что в школе в Холмогоровке не будет бассейна из-за отсутствия инфраструктуры, которая «могла бы позволить сегодня наличие там бассейна по техническим возможностям». По словам Трусеневой, такой объект — это «очень затратная» история: «Сейчас мы находимся все в определённых бюджетных ограничениях, при которых мы делаем выбор в [пользу] строительства школ без бассейнов. Это дополнительная программа, которая не обязательна к реализации».

Жители Холмогоровки также продолжают жаловаться на отсутствие социальной инфраструктуры в активно застраиваемом посёлке. В министерстве образования обещали озвучить решение о финансировании строительства школы и детского сада в начале ноября 2025 года. «Письмо о подтверждении финансирования находится на рассмотрении у специалистов. Результаты будут известны в начале ноября», — отвечали в минобре на многочисленные вопросы жителей Холмогоровки о строительстве школы.

Строительство школы запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:05:060703:2819 площадью 3,64 га на ул. Южной. Предполагалось, что учреждение будет рассчитано на 1150 мест. Кроме того, в школе планировали построить два бассейна: физкультурно-оздоровительный размером 25×11 метров и бассейн для детей младшего возраста (11×7,5 метров).

Завершить разработку проекта компания ПФ «ЗСК — Проект» должна была «не позднее января 2025 года». Однако, согласно информации с портала госзакупок, исполнение контракта было прекращено «на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта» от 16 ноября 2025 года. В декабре 2025 года глава Зеленоградского муниципального округа Александр Китаев говорил, что строить школы в Зеленоградске и Холмогоровке власти не планируют как минимум до 2030 года.