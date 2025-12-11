В «Сигнале» пройдёт концерт к 110-летию композитора Георгия Свиридова

В арт-пространстве «Сигнал» 16 декабря состоится концерт «Георгий Свиридов. 110 лет со дня рождения» (16+). Анонс размещен на сайте сервиса Timepad.

«Музыка Свиридова долго оставалась малоизвестна на Западе, но в России его работы пользовались грандиозным успехом у критиков и слушателей за их простые, но тонкие по форме лирические мелодии, масштаб, мастерскую инструментовку и ярко выраженный, но оснащенный мировым опытом национальный характер высказывания. Свиридов продолжал и развивал опыт русских классиков», — рассказывают организаторы.

Александра Яковлева (флейта), Светлана Вавилина (скрипка), Анна Червонооченко (фортепиано) исполнят вокальную поэму «Петербург» и музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель». Концерт начнётся в 20:30.